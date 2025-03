Due gemelli di 12 anni scomparsi questa mattina da Sampierdarena sono stati rintracciati in un bar di Sestri Levante. I due, accompagnati a scuola dal padre non erano però entrati in classe; avevano deciso – avrebbero raccontato – di marinare la scuola e fare un giretto. A rilevarne la presenza a Sestri Levante è stata la titolare di un bar. I due erano entrati dicendo di aspettare una persona. Dopo quaranta minuti i attesa la donna, insospettita, ha chiamato i carabinieri. Aveva intuito che qualcosa non quadrava. I militari hanno riconsegnato gli adolescenti ai genitori. Indagini sono in corso per capire se effettivamente i ragazzini attendevano qualcuno, chi e per quali motivi. Anche se prevale la versione del voler marinare la scola per fare un giretto.