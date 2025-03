Soccorsi record. Cicagna: 62enne stroncato da infarto. Rezzoaglio: anziano con Drago al San Martino , a Cicagna; In Val d’Aveto anziano soccorso con Drago

Oggi un lavoro straordinario per il 118 di Lavagna con decine di interventi che hanno richiesto l’impegno e la professionalità del personale sanitario, anche del pronto soccorso. Tanto più in bassa stagione e in un giorno feriale. Dalla mezzanotte alle 23 sono stati 19 i soccorsi per traumi di diverse gravità, tra cui un infortunio sul lavoro a Casarza nella prima mattina con un ragazzo di 22 anni trasportato in ospedale; 10 le richieste di aiuto per crisi neurologiche; 9 per crisi respiratorie; 8 per casi di gastroenterologia; 5 per crisi cardiologiche di cui due fatali; 4 i casi psichiatrici di cui tre per tentati suicidi. Oltre ad altre patologie: dalle malattie infettive alle coliche renali, a minacce di aborto.

Citiamo alcuni casi. Poco dopo le 16.00 a Rezzoaglio, in località Villanoce un uomo di 83 anni è caduto nella propria abitazione procurandosi diversi traumi; soccorso dal medico del 118 e dalla Croce Rossa di Rezzoaglio, è stato trasportato al pronto del policlinico San Martino utilizzando l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco; questo a significare che anche l’entroterra è servito nelle urgenze diversamente da quanto avveniva solo pochi anni fa quando dalla Val d’Aveto un paziente anche grave era costretto al trasporto in ambulanza.

