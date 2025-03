Treni, Traversi (M5s): “Rischio paralisi alla vigilia dell’estate, Mit imbarazzante”

Genova. “Pendolari, turisti e imprese del comparto ricettivo si ritrovano beffati da un Governo incapace di pianificare e contestualmente allergico a fornire risposte esaurienti a interrogazioni mirate. La prevista chiusura del Ponte sul Po a Bressana Bottarone (PV) per lavori infrastrutturali dal 1° giugno al 28 settembre 2025 (e no, non è uno scherzo!) rischia di paralizzare la linea ferroviaria Milano-Genova, causando gravissimi disagi a chi vorrà o dovrà viaggiare sulla tratta che collega Lombardia e Liguria. Interrogati, i titolari del MIT e delle giunte regionali interessate hanno tutti finora dato risposte insoddisfacenti: nessuna soluzione concreta è stata proposta e adottata per ridurre l’impatto della chiusura e garantire alternative efficaci ai viaggiatori”. 

Lo dichiara il deputato e già sottosegretario al MIT del Conte2, Roberto Traversi commentando la notizia secondo cui sarà un’estate di disagi sulla citata tratta ferroviaria.

» leggi tutto su www.genova24.it