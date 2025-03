Venerdì al Pacinotti un reading poetico sull’amore

Riceviamo dalla Società Dante Alighieri della Spezia

Venerdì 21 marzo non è solo il primo giorno di Primavera, ma è anche la Giornata mondiale della Poesia. La Dante Alighieri della Spezia festeggerà l’evento con un reading poetico sull’amore, che vedrà protagonisti trenta poeti, ognuno con una lirica sul tema.

L’appuntamento è per le 15,30 , presso il Liceo scientifico Pacinotti (ingresso libero).

Saranno presenti (salvo impedimenti) gli autori, che leggeranno, o faranno leggere, le proprie liriche, selezionate, tra i numerosi partecipanti, dal presidente del Comitato Dante Alighieri della Spezia Carlo Raggi, ideatore dell’iniziativa.

Le poesie sono state raccolte in un’antologia “Poesie. L’amore”, a cura di Carlo Raggi ( G.D. edizioni, Sarzana), che sarà presentata venerdì e potrà essere acquistata.

Parteciperanno con le loro opere i seguenti autori: A.Adorni, D. Antognetti. S. Arfaioli, P. Bertini, G. Bilotti, E. Canozzi, I. Cardaci, M.D. Castellazzo, F. Castiglione, V. P. Cremolini, C. A. Cucciniello, A. Di Marco, E. Di Spigna, M.L. Eguez, D. Feltrinelli, I. Gaudiosi, A. Giudice, G. Guani, G. Mazzola, L. Merlini, S. Merlini, G. Mignani, P. G. Nigido, G. Poggi, J. Polloni, C. Raggi, E. M. Vecchi, I. Tedesco, N. Tivegna, F. Torricelli, M. Turco.

Interverrà Roberta Costi della G.D. edizioni.

L’ evento ha il patrocinio del Comune della Spezia e dell’EWMD (European Women’s Management Development).

