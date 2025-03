Volley Colombiera corsara in casa dell’Audax Quinto. Consolidato il secondo posto

Vittoria senza intoppi sabato scorso per le ragazze del Volley Colombiera: uno 0-3 eloquente a spese dell’Audax Quinto. Le giallonere di coach Carli Andrea hanno giocato una partita con pochi errori e con un buon gioco di squadra, confermando i progressi mostrati nelle scorse partite. Durante i tre set sono scese in campo tutte le giocatrici a referto, dando buone risposte. Con questa vittoria il Volley Colombiera ha raggiunto quota 44 punti in classifica allungando a 5 punti il distacco dalla terza, e consolidando così il secondo posto.

L’elenco delle atlete:

Michi Agnese

Lugari Federica

Stiaffini Giulia

Pescetto Sara

Lottici Elena

Bertonelli Lisa

Bologna Federica

Carrozzo Francesca K.

Figoli Linda

Bernucci Silvia

Fiorino Sara L

