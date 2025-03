L’Accademia Capellini, in occasione delle celebrazioni per la festa del santo patrono della città, San Giuseppe, propone il popolare incontro con la tradizione dialettale spezzina. Il gruppo La n’è mai tròpo tàrdio, costituito da cultori del vernacolo spezzino, presenterà al pubblico presente una serie di opere che spaziano in oltre due secoli di letteratura spezzina, a partire dalla “Cronachetta spezzina”, di Giovanni Destri, per giungere agli scritti presentati alla terza edizione del premio “Gamin”.

Gli interpreti saranno introdotti dal presidente dell’Accademia Capellini, professor Giuseppe Benelli, e dal professor Pier Giorgio Cavallini.

L‘evento avrà luogo mercoledì 19 marzo, alle 17, nel Salone Sforza dell’Accademia Lunigianese “Giovanni Capellini”, in Via XX Settembre 148 alla Spezia.

L’Accademia Capellini si attende una partecipazione, come di consueto, molto numerosa.

L’evento sarà trasmesso e registrato in webinar, sarà quindi possibile vederlo in diretta o in differita sul canale YouTube “Accademia Giovanni Capellini”.

L’articolo Arriva San Giuseppe, ecco il tradizionale appuntamento in Accademia Capellini con “Circonlocuzioni intorno al dialetto spezzino” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com