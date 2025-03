Assistenti sociali, approvata all’unanimità proroga graduatorie 2023. Pastorino: “Risultato positivo per sanità pubblica e per chi vi lavora”

Il Consiglio regionale stamani ha approvato all’unanimità la Proposta di legge 19 (Gianni Pastorino, Sara Foscolo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo, Stefano Giordano, Jan Casella) “Proroga graduatorie per la professione di assistente sociale”. Il provvedimento, che stamani è stato sottoscritto da tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, proroga di un anno l’efficacia delle graduatorie approvate nell’anno 2023, limitatamente al profilo professionale di assistente sociale. “L’iniziativa legislativa – informa il resoconto della seduta consiliare – viene assunta per consentire l’espletamento delle procedure di reclutamento del personale in modo più veloce e economico in vista della futura costituzione delle Case di comunità in cui si definirà in maniera più specifica l’integrazione sociosanitaria e in considerazione delle necessità del sistema sociosanitario ligure”.

Nel dibattito sono intervenuti a sostegno del provvedimento, dopo Gianni Pastorino (Andrea Orlando presidente), che ha chiesto l’inserimento della dichiarazione di urgenza, Angelo Vaccarezza (FI-Berlusconi), Alessandro Bozzano (Vince Liguria-Noi Moderati), Rocco Invernizzi (FdI), Marco Frascatore (Orgoglio Liguria-Bucci presidente), Chiara Cerri (FI- Berlusconi), Selena Candia (AVS) e il presidente della giunta Marco Bucci.

“Un risultato positivo per la sanità pubblica e per chi vi lavora – dichiara in una nota il presentatore della pdl Gianni Pastorino, del gruppo Andrea Orlando presidente -. Con questa legge sarà garantita la possibilità alle aziende sanitarie di poter assumere assistenti sociali indispensabili nell’erogazione dei servizi sociali, figura fondamentale per la costituzione delle future Case di Comunità, evitando di disperdere figure professionali già selezionate e pronte a entrare in servizio. Gli assistenti sociali, in particolare, svolgono un ruolo essenziale nell’integrazione tra sanità e servizi sociali, ed è impensabile che si debba attendere un nuovo concorso mentre ci sono graduatorie ancora valide. Il provvedimento estende di un anno la validità delle graduatorie del 2023, permettendo di recuperare professionisti idonei e accelerare le assunzioni. Questa proroga garantisce tempi più rapidi e un utilizzo più efficiente delle risorse evitando un possibile danno da perdita di chance perché la proroga della graduatoria ha validità di un anno. Peraltro stamattina ho presentato in aula un emendamento alla proposta di legge che prevede una clausola d’urgenza e permette l’immediata entrata in vigore della stessa legge, non appena pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione”.

