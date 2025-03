Camogli: al Sociale va in scena l’omaggio agli Abba

Dall’Ufficio Stampa del Teatro Sociale di Camogli

Sabato 22 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Sociale di Camogli rende omaggio a un gruppo leggendario: gli Abba. Protagonista, una band che interpreta fedelmente le canzoni dei quattro musicisti svedesi, che fin dagli anni ’70 hanno fatto ballare intere generazioni. Durante la loro lunga carriera, gli Abba hanno venduto più di 150 milioni di dischi, risultando, di fatto, una delle formazioni di maggior successo nella storia del pop. Tornati in auge grazie al musical “Mamma mia!”, che ha fatto conoscere le loro canzoni anche ai giovani, gli Abba continuano a entusiasmare grazie al loro pop coinvolgente e trascinante. Da non perdere, dunque, “Abba Time”, il tributo reso loro da un gruppo in grado di farne rivivere a pieno il sound inconfondibile, formato da Elisabetta Rondanina (Agnetha), Selene Schirinzi (Frida), Gianluca Masala (Benny), Alessio Grasso (Björn), Fabrizio Salvini (batteria). Lo spettacolo è impreziosito da costumi originali, cuciti su misura per ogni artista, e dagli altri elementi scenici iconici della band svedese. Con

