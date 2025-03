Ceriale, Marabella (Indipendenza): “Rinuncia alla Bandiera Blu ennesimo fallimento di politiche ambientali e turistiche dell’amministrazione”

Ceriale. “Non è bastato sopprimere parcheggi auto qua e là senza creare valide alternative (iniziativa, questa, intrapresa dal vice Sindaco Luigi Giordano che ha creato molte polemiche e malumori nella maggioranza consiliare), adesso anche la rinuncia a presentare l’istanza per ottenere la Bandiera Blu. Questa è l’ennesima brutta figura dell’amministrazione comunale di Ceriale”. Così Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza”.

“Ma ciò è il male minore perché alle brutte figure ci siamo abituati. A pagare le conseguenze di questa resa saranno soprattutto gli operatori turistici, i commercianti e gli esercenti pubblici. Tale scelta è da ricondursi al comportamento tenuto, guarda il caso, proprio dall’amministrazione del sindaco Marinella Fasano che non è stata in grado di affrontare e di risolvere lo sversamento della fognatura in mare. Pensiamo ai titolari di residence che, convinti di ottenere la Bandiera Blu, hanno investito in promozione turistica per attirare flussi non solo dall’Italia”.

» leggi tutto su www.ivg.it