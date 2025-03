Eccellenza: la Genova Calcio esonera mister Paolo Mazzocchi

La stagione della Genova Calcio sta prendendo una piega grottesca. In sede di presentazione estiva si flirtava con l’idea Serie D a breve. Giunti a metà marzo, invece, lo spettro retrocessione in Promozione è più vivo che mai. Il tutto con una fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza vinta ma che non ha dato il cambio di marcia sperato in campionato.

Ecco quindi che dopo Beppe Maisano il club biancorosso ha esonerato anche, pochi minuti fa, mister Paolo Mazzocchi. Fatale la sconfitta per 3 a 1 contro un’altra pericolante come l’Angelo Baiardo. Al momento la Genova Calcio con appena 24 punti si trova al terzultimo posto in classifica.

