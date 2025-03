Electropark Festival 2025: ecco tutte le date: sarà l’edizione più lunga di sempre

Genova – Un festival che pone al centro della programmazione l’ibridazione di linguaggi artistici come musica, teatro, danza e circo e che porta, dal 2012, l’avanguardia della musica elettronica internazionale a Genova e nel Tigullio. La quattordicesima edizione di Electropark è la più lunga mai organizzata e si svolgerà in tre momenti: il primo al Teatro della Tosse (da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno), il secondo a Palazzo Ducale (da giovedì 12 a domenica 15 giugno) e il terzo in programma tra la Darsena e la periferia di Genova e il Tigullio da giovedì 10 a domenica 13 luglio 2025. La biglietteria apre lunedì 31 marzo 2025, giornata in cui saranno resi noti nuovi dettagli su line-up e programma.

Il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative nel 2025 è composto complessivamente da undici giornate ricche di diversi spettacoli e attività collaterali, come una residenza internazionale con artisti e professionisti della cultura e dello spettacolo, alcuni talk e laboratori. «Partendo dall’esperienza multidisciplinare dello scorso triennio, nel 2025 daremo vita a un festival multiforme – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore artistico di Electropark – che celebra la creatività collettiva, l’innovazione e l’interconnessione tra le arti attraverso un mix di spettacoli di musica, teatro, danza e circo e performance, talk ispirazionali, residenze e workshop. Con il programma che andremo a svelare a breve – aggiunge Mazzone – vogliamo mantenere viva la natura underground di Electropark, aprendoci a una maggiore carica performativa per sorprendere e veicolare significati urgenti, espressi dalle voci e dalle drammaturgie rappresentative delle diverse scene artistiche nazionali e internazionali toccate dal festival: comunità artistiche e organizzative saranno quindi chiamate a osare attraverso Electropark per entrare in relazione, condividere pratiche e sperimentare collaborazioni».

