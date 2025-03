Metropolitana, dopo 35 anni addio ai primi treni: a breve in servizio quelli di quarta generazione

Genova. Era il 13 giugno 1990, durante i mondiali di calcio in Italia, quando venne inaugurato il primo tratto della metropolitana di Genova sulla tratta Brin-Dinegro, ottenuto riutilizzando la vecchia galleria tranviaria di Certosa e costato 200 miliardi di lire. Oggi, dopo quasi 35 anni di onorato servizio, i primi treni a correre lungo quei binari vengono portati via dal deposito di Dinegro, destinati inesorabilmente alla demolizione. Tra pochi giorni verranno sostituiti dai convogli di ultima generazione, i cui primi esemplari sono pronti a entrare in servizio.

Le vetture della prima serie, ormai storiche, furono costruite da Ansaldo Trasporti sulla stessa base dei tram in servizio a Zurigo, dato che quella di Genova è una metropolitana leggera e presenta dimensioni ridotte rispetto ad altre linee con caratteristiche più simili a quelle di una ferrovia. Lunghe 20,5 metri e larghe 2,2, composte da due motrici, si distinguevano per il design essenziale e squadrato, ma anche per il caratteristico suono della trazione elettrica. Le sei unità presenti fin dai primi tempi nel parco mezzi di Genova sono state gradualmente accantonate dal servizio, fino alla fatidica dismissione: in queste ore gli speciali mezzi multiasse stanno caricando i treni sotto via Mura degli Zingari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio lontano da Genova.

