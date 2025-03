Premio Andersen, scade il 31 marzo il termine per partecipare allo storico premio dedicato alla fiaba inedita

Genova. Prorogato al 31 marzo 2025 il termine ultimo per inviare la propria opera alla 58° edizione del Premio Andersen – Baia delle Favole di Sestri Levante.

Anche quest’anno si è concluso con successo il progetto Scrivere una fiaba. Circa 1000 iscritti hanno seguito, da tutta Italia e dall’estero, i tre live webinar gratuiti durante i quali professionisti del mondo della letteratura per ragazzi hanno fornito preziosi spunti per incoraggiare le persone a cimentarsi nella scrittura e nell’illustrazione di una fiaba. Gli appuntamenti hanno avuto come relatori Gianluca Caporaso autore soprattutto di libri per bambini e ragazzi, la scrittrice Elisabetta Gnone e il fumettista Roberto Giannotti, attualmente giurato del Premio Andersen.

