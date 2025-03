Sanità, Sanna: “Bucci censura la verità e rifiuta la discussione”. La replica: “Se vuole gli do lezioni”

Genova. “Bucci e la maggioranza rifiutano la discussione in aula del buco di bilancio in sanità decidendo ancora una volta di non fare chiarezza sui numeri. I cittadini meritano trasparenza, non dichiarazioni contraddittorie e scuse campate in aria”. Così il capogruppo del Pd Armando Sanna torna all’attacco dopo aver denunciato ieri la delibera con cui la giunta regionale sposta 62 milioni in bilancio per coprire il disavanzo della sanità del 2024, una cifra “prudenziale”, come ha poi precisato l’assessore Massimo Nicolò, mentre il governatore aveva accusato l’esponente dem di non saper leggere i documenti sostenendo che quella cifra non riguardasse il disavanzo.

In apertura della seduta Sanna ha chiesto un ufficio di presidenza urgente “sulle contraddizioni tra Bucci e l’assessore alla sanità” e ha mosso nuove accuse: “State censurando la verità, i dati continuano a cambiare con smentite della stessa giunta, è mio compito chiedere la verità sui numeri”. La richiesta è stata però respinta dalla maggioranza e l’argomento sarà affrontato probabilmente la settimana prossima.

