‘Santa’: alla scoperta di un gioiello, l’Inferno illustrato da Amos Nattini 

Lunedì 24 marzo alle ore 16:30 a Spazio Aperto di Via Dell’Arco n. 38. Santa Margherita Ligure è stata scelta come location per la prima delle conferenze in programma che si terranno nella Riviera di Levante per presentare il Circuito Ditan 5.0 “Rete imprese per la Cultura”.

Come mai? Perchè nel prezioso Fondo Antico “Francesco Domenico Costa” della Biblioteca Comunale viene conservato il canto dell’Inferno della Divina Commedia Monumentale, illustrata dal pittore e prototipografo genovese Amos Nattini.

Progetto sviluppato dal Poligrafico Genovese S.A.L.G.A. già Barabino & Graeve.

