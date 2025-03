Seconda Categoria, Plodio sconfitto a domicilio. La delusione di Broglio: “Andiamo a casa con i complimenti degli avversari ma senza punti, questo dispiace”

Plodio. Domenica pomeriggio Plodio e Sassello si sono sfidate in occasione del sedicesimo turno del campionato di Seconda Categoria (girone “B”). Il match, una gara viziata da un’espulsione comminata dal direttore di gara nei confronti di un giocatore dei locali (Poggi, ndr) in chiusura di primo tempo, è terminato sul risultato di 2 a 4 in favore della compagine ospite.

Ad analizzare l’andamento della sfida e della stagione del Plodio è stato Stefano Broglio, direttore sportivo del club il quale ha esordito dichiarando: “È difficile commentare un 2-4 dopo aver assistito ad una prestazione del genere da parte dei ragazzi. Dal mio punto di vista abbiamo disputato una grande partita considerando che ancora una volta siamo rimasti in inferiorità numerica per una decisione a mio modo di vedere discutibile considerando che è stata mostrata un’espulsione per doppia ammonizione a causa di un fallo commesso a centrocampo. Purtroppo, come è già capitato più volte quest’anno, andiamo a casa con i complimenti degli avversari ma senza punti. Questo dispiace”.

