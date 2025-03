Skymetro, dalla Regione ok al trasferimento del Firpo: “Garantirebbe la stessa offerta formativa”

Genova. L’ipotesi di demolizione dell’istituto Firpo-Buonarroti con ricollocazione nelle ex officine ferroviarie di piazza Giusti “configura una soluzione che garantirebbe il mantenimento della medesima offerta formativa sul territorio“. Lo ha detto Simona Ferro, assessora regionale alla Scuola, rispondendo a un’interrogazione in consiglio regionale di Selena Candia, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, sul progetto dello Skymetro in Valbisagno.

L’operazione, in un primo momento esclusa ufficialmente da Tursi, fa parte dell’ultima versione del progetto che il Comune ha inviato a Roma per ottenere il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nei piani del vicesindaco reggente e candidato sindaco Pietro Piciocchi, gli studenti non si sposterebbero da Marassi fino al completamento della nuova scuola. L’obiettivo è terminare l’intervento nel suo complesso, incluso l’arrivo della metropolitana sopraelevata a Molassana, nel giro di tre anni, pur con molte incognite ancora incombenti sulla disponibilità di finanziamenti.

