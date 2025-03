Dall’ufficio stampa di Ferrovie dello Stato

Sulla linea Pisa – La Spezia sono in programma dalle 23.00 di venerdì 21 e per tutta la giornata di sabato 22 e domenica 23 marzo lavori di manutenzione straordinaria per i quali è necessario interrompere la circolazione tra Pisa Centrale e Forte dei Marmi.

