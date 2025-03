Amt, l’opposizione chiede un consiglio monotematico: “Troppe incertezze sul bilancio”

Genova. Dopo mesi a chiedere – e non ottenere – una commissione consiliare sul tema ora i gruppi di opposizione in consiglio comunale (Misto Crivello – Misto Azione – Pd – M5s – Rossoverdi – Progetto al Centro) chiedono un consiglio comunale monotematico. Consiglio che dovrà essere convocato entro l’8 aprile, al momento l’ultima data fissata prima dello stop per le elezioni comunali per una seduta in aula rossa.

“Il bilancio consuntivo 2023 della partecipata Amt, responsabile del trasporto pubblico a Genova, solleva gravi preoccupazioni in merito alla sua solidità finanziaria – dice Cristina Lodi, che ha lanciato la proposta – le limitazioni riscontrate nelle procedure di revisione e i richiami di informativa contenuti nella relazione della società di revisione indipendente Deloitte, nonché le osservazioni del collegio sindacale di Amt, pongono interrogativi sulla credibilità dei numeri presentati”.

