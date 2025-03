Anatroccoli intrappolati in un cortile a Sestri Ponente: salvati dai passanti

Genova. Al cras di Campomorone la primavera è arrivata con qualche giorno di anticipo, a ufficializzare la partenza della bella stagione il primo salvataggio di un nidiata di anatroccoli.

I sette anatroccoli sono stati notati con la madre mentre camminavano per le strade di Sestri Ponente. Purtroppo, durante il tragitto, si sono infilati in un cortile privato da cui la madre è riuscita a volare via, lasciandoli intrappolati. Alcune persone hanno provato a riunire la famigliola, ma il torrente Chiaravagna, gonfio per la pioggia, rappresentava un pericolo troppo grande perché i piccoli avrebbero rischiato di essere trascinati via dalla corrente.

