Anche la Baracca Faggioni di Cadimare sarà visitabile in occasione delle Giornate del Fai di primavera

In occasione delle Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo, la storica Baracca Faggioni di Cadimare aprirà le sue porte al pubblico, offrendo un’opportunità unica per scoprire un simbolo della tradizione marinara locale.

La Baracca Faggioni, situata in Via della Marina a Cadimare, rappresenta da sempre un punto di riferimento per la comunità dei maestri d’ascia e degli appassionati del mare. Fondata nel 1920, questa piccola bottega custodisce preziose testimonianze del lavoro artigianale legato alla costruzione e riparazione delle imbarcazioni in legno. Al suo interno, i visitatori potranno ammirare strumenti tradizionali, come il vecchio banco di lavoro e gli attrezzi utilizzati per la lavorazione del legno, che raccontano storie affascinanti di una tradizione secolare.

