“Bagliori nella notte”, per il Canale Lunense: “Idrovore illuminate baluardo contro le alluvioni”

Successo per l’iniziativa “Bagliori nella notte”, promossa a livello nazionale da ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni), che ha visto illuminate di verde, bianco e rosso le idrovore “Furlino” di Luni Mare e “La Turbina” di Marinella di Sarzana, entrambe gestite dal Consorzio Canale Lunense.

L’evento, svoltosi la sera di martedì 18 marzo, ha creato suggestivi riflessi tricolori sulle strutture e sull’acqua circostante, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza spesso sottovalutata delle infrastrutture idrauliche.

Francesca Tonelli, presidente del Consorzio Canale Lunense, ha sottolineato: “Questa notte i nostri impianti idrovori di Marinella di Sarzana e Luni Mare resteranno simbolicamente accesi per ‘fare luce’ sull’importante lavoro svolto quotidianamente dal Consorzio per la sicurezza del territorio, spesso poco visibile ma fondamentale per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La manutenzione e la pulizia dei canali e il drenaggio dei terreni sono attività essenziali, soprattutto in un periodo caratterizzato da fenomeni meteorologici sempre più intensi. Abbiamo quindi aderito con convinzione a questa iniziativa nazionale per valorizzare e rendere visibile il nostro ruolo”.

Ha aggiunto il direttore Corrado Cozzani: “Il consorzio gestisce due impianti idrovori: quello del Furlino a Luni Mare, dotato di due pompe con capacità totale di 2 m³ al secondo, e quello della Turbina a Marinella di Sarzana, recentemente ristrutturato e potenziato grazie ai fondi della Protezione Civile, capace di smaltire fino a 4 m³ al secondo. L’importanza di queste strutture è risultata evidente nelle recenti emergenze idrogeologiche in Toscana, dove impianti idrovori e casse di laminazione hanno significativamente ridotto il rischio idraulico durante eventi intensi. Inoltre, è già pronto un progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova cassa di laminazione collegata all’impianto di Marinella, che permetterà un’ulteriore riduzione del rischio idraulico nella Val di Magra”.

Francesco Vincenzi, presidente nazionale di ANBI, in una nota diffuso a livello nazionale ha messo in risalto che “la necessità urgente di accelerare l’iter per finanziare nuove infrastrutture idrauliche, tra cui bacini multifunzionali e manutenzioni straordinarie alle reti idriche esistenti. L’iniziativa anticipa idealmente la Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, occasione per rilanciare l’appello a finanziare il Piano Invasi e accelerare l’erogazione delle risorse previste dal Piano Nazionale per la Sicurezza e l’Efficienza Idrica (P.N.I.S.S.I.)”.