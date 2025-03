Duplice aggressione a Chiavari. La prima poco dopo le 20 in piazza Del Buono con una persona soccorsa dalla Croce Rossa di Chiavari e giudicata in codice giallo. Il secondo caso in via Giorgio Canale poco dopo le 22 con la persona colpita alle braccia e trasportata dalla Croce Rossa di Lavagna al pronto soccorso in codice giallo. Dei due casi, non si sa al momento se vi sia una correlazione, indagano i carabinieri.

