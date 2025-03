Cloro shock per piscine: quando e come usarlo per un’acqua perfetta

Il cloro shock è un trattamento essenziale per mantenere l’acqua della propria piscina sempre pulita e sicura. Grazie alla sua elevata concentrazione di cloro libero, infatti, consente di eliminare batteri e impurità in modo rapido ed efficace.

Questo intervento è particolarmente utile per ripristinare il corretto equilibrio chimico della vasca, garantendo trasparenza e condizioni ottimali per la balneazione. Un utilizzo mirato permette di prevenire problemi legati alla proliferazione di microrganismi e di mantenere la piscina in perfetto stato per tutta la stagione.

