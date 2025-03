Emergenza alberi: abbattuti pini a Castelletto e Albaro, domani tagli in corso Monte Grappa. Aster: “Sopralluoghi in tutta la città”

Genova. Prende forma il piano straordinario di intervento da parte del Comune di Genova per la gestione delle alberature in città dopo la tragedia di piazza Paolo da Novi che di fatto ha dato il via ad una vera e propria “emergenza alberi“. Questa mattina, infatti, i tecnici di Aster hanno abbattuto due pini domestici in corso Firenze a Castelletto e uno all’interno del parco di Valletta Cambiaso ad Albaro, mentre nelle prossime ore si procederà al taglio di due esemplari in corso Monte Grappa.

In tutti questi casi si tratta di grosse alberature “refertate” in classe D, vale a dire quella che rappresenta la massima classificazione di rischio. Per i pini di Castelletto l’abbattimento era previsto da tempo, mentre per le altre alberature interessate negli interventi di queste ore – sempre considerate a rischio – si attuano procedure di somma urgenza. E come sottolinea la stessa Aster “Ogni giorno i tecnici di Aster operano su segnalazioni pervenute da cittadini e Municipi con una media di 15 sopralluoghi in tutta la città”

