Giornata della Memoria in ricordo delle vittime di mafia, le celebrazioni a Savona e Millesimo

Savona. Per celebrare la “XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” l’Associazione Libera ha scelto Trapani per la grande manifestazione nazionale del 21 marzo sul tema “Il vento della memoria semina giustizia”; in quella stessa data, a livello provinciale, saranno due gli eventi promossi da Libera Savona che si svolgeranno nel capoluogo e in Valbormida, entrambi con il coinvolgimento delle scuole.

A Savona oltre 200 studenti, tra classi e delegazioni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia, sono attesi nella mattina di venerdì 21 marzo presso i Giardini del Prolungamento a Mare per un evento organizzato grazie alla collaborazione di Progetto Città, con la partecipazione delle Associazioni del Coordinamento di Libera, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e con il patrocinio del Comune.

» leggi tutto su www.ivg.it