Il 20 marzo Candia (AVS) e Cosso (SI) al presidio in difesa degli insegnanti di sostegno

Regione. Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Simona Cosso, segretaria genovese di Sinistra Italiana, parteciperanno domani pomeriggio al presidio TFA per il sostegno ordinario, in programma alle 15,30 in largo Eros Lanfranco, davanti alla Prefettura.

“Il decreto ministeriale del 26 febbraio scorso ha acuito le criticità nel mondo del sostegno scolastico. Aumenta la preoccupazione, condivisa dalle associazioni di settore, dai sindacati e dalle famiglie degli studenti più fragili”, dichiarano Selena Candia e Simona Cosso.

