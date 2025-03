Il pianista Alessandro Borrini inaugura la rassegna “Pomeriggi Musicali al Fantoni”

Sabato 22 marzo alle ore 18.00 presso il Circolo Culturale “G. Fantoni Lunigiana” in Galleria Adamello 31 a La Spezia , con il concerto del giovane pianista spezzino Alessandro Borrini , grande talento del nostro territorio , prenderà il via la Rassegna di Concerti “Pomeriggi Musicali al Fantoni” 2025, organizzata dall’Associazione Culturale Fantoni in collaborazione con l’Associazione Musicale “Il Pianoforte”, la cui direzione artistica è affidata al M° Claudio Cozzani che si avvale della segreteria organizzativa di Marina Giuntoni.

Nell’accogliente Salone del nuovo Circolo Culturale “G. Fantoni Lunigiana” a La Spezia , sabato 22 marzo , sabato 29 marzo e sabato 5 aprile sempre alle ore 18.00 , si potranno ascoltare grandi pagine della musica immortale di J.S.Bach , A.Vivaldi , J.P.Rameau , W.A.Mozart , L.V. Beethoven , F.Chopin , F.Liszt , C.Debussy , fino ad arrivare a compositori più recenti come J.Petersburski , A.Piazzolla e R.Galliano.

