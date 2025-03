La fiera di San Giuseppe fa il pieno di spezzini: l’assenza del fine settimana divide

La freschissima giornata tersa ha invogliato gli spezzini e chi si è potuto concedere una pausa dal lavoro a fare l’ultimo giro alla fiera di San Giuseppe. Oltre alle tradizionali considerazioni sui prezzi del cibo, pochissimi i panini a 7 euro la maggior parte dagli 8 euro in su, la fiera di quest’anno non presentava prezzi esorbitanti ma la grande incognita sino ad oggi era inquadrare se averla organizzata nei soli infrasettimanali sarebbe stato un problema. Tra i dati oggettivi da considerare: tre giorni senza pioggia con temperature un po’ più rigide, un flusso costante che però ha impedito gli arrivi di molti visitatori provenienti oltre i confini comunali, le postazioni tutte occupate con alcuni spuntisti che hanno dovuto rinunciare perché non c’erano più stalli liberi. Il primo giorno si contavano circa settanta assenze, su oltre 600 posti, tra chi non aveva rinnovato la concessione e chi non si era presentato.

Il beltempo ha sicuramente inciso e spinto più facilmente gli spezzini a concedersi una pausa in fiera o una volata in prossimità della chiusura serale. Soprattutto il secondo giorno, all’imbrunire, si sono registrate migliaia di presenze e in tantissimi erano convinti che ci fosse la Notte bianca ma fatto salvo qualche deroga per le aperture dei banchi e per la musica senza balli non era presente alcun evento mirato. Chi ieri sera si è ritrovato tra le bancarelle ha constatato che soprattutto i banchi che vendevano alimenti hanno prolungato l’apertura.

