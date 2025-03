Lega di Savona, al via la campagna di tesseramento 2025

Savona. La sezione savonese della Lega dà il via alla campagna di tesseramento 2025 con un gazebo che verrà allestito sabato 22 marzo dalle 15.30 alle 19 in via corso Italia (all’angolo con via Astengo).

“Riprendiamo con entusiasmo la nuova stagione di tesseramento per dare la possibilità ai nostri simpatizzanti di iscriversi al partito anche per il 2025 come socio sostenitore. Sarà inoltre un momento di incontro e di ascolto tra i cittadini con tutti i dirigenti, sostenitori e militanti, per confrontarci insieme sulle scelte politiche locali, nazionali e sui risultati raggiunti grazie all’incisività del Partito all’interno della coalizione di governo e in regione di Liguria” dichiara il segretario cittadino della Lega di Savona Giorgio Calabria.

» leggi tutto su www.ivg.it