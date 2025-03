“No al mercato nero dei titoli”, insegnanti di sostegno insorgono contro il decreto: scatta il presidio

Genova. Un presidio di protesta è stato organizzato venerdì 21 marzo dalle ore ore 15..30 davanti alla prefettura di Genova in Largo Lanfranco da parte dei docenti specializzandi del TFA IX ciclo di Genova, insieme alle associazioni per la promozione dell’inclusione delle persone con disabilità. La manifestazione porterà davanti al palazzo del governo genovese il dissenso della categoria rispetto al decreto del governo firmato dal ministro Valditara che approva i nuovi corsi di specializzazione “Indire”, i quali daranno accesso alla professione dell’insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Pubblica italiana.

Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, infatti, questi corsi rappresentano una situazione di iniquità per tutti coloro che in questi anno hanno frequentato e frequentano tirocini formativi attivi (i TFA) attraverso le università italiane, che prevedono l’acquisizione di un cospicuo numero di crediti formativi, attraverso un percorso di studio e formazione altamente specializzato e con una quota consistente di formazione in presenza. Al contrario, i corsi Indire, prevedono l’equiparazione dei titoli delle Università Italiane “a quelli comprati all’estero, tramite l’offerta formativa online estera di dimostrata carenza formativa”.

» leggi tutto su www.genova24.it