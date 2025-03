Poste italiane, l’ufficio postale di Via XXIV maggio si rinnova e trasloca in Viale Italia

L’ufficio postale di Spezia 9, sito finora in Via XXIV maggio 227, si rinnova e trasloca.

Sono iniziati, infatti, i lavori che porteranno la sede in Viale Italia 86, all’altezza dell’incrocio con Via Giacomo Doria, e permetteranno ai cittadini di utilizzare i servizi di Poste Italiane e svolgere ogni tipo di operazione con maggior confort e sicurezza.

Giovedì 20 marzo la storica sede chiuderà anticipatamente alle 13.35 per consentire il trasferimento delle attività nella nuova struttura.

Dalle 14 di venerdì 21 e per tutta la durata dei lavori, prevista sino al 27 marzo, il servizio si appoggerà sull’ufficio postale di Spezia Centro, in Piazza Giuseppe Verdi.

