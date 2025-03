Pronta all’inaugurazione la nuova sede dell’associazione Andora Giovani

Andora. Dopo un anno di lavoro e molte iniziative, l’associazione Andora Giovani compie un nuovo passo avanti e inaugura la sua prima sede. Situata nel cuore di Andora, in vico sant’Andrea, (Parco delle Farfalle) e condivisa con altre associazioni locali, sarà inaugurata, venerdì 22 marzo, alle 18 con un momento di festa aperto a tutti: giovani, famiglie, istituzioni e cittadini interessati a conoscere da vicino Andora Giovani e le sue attività.

“Un brindisi per festeggiare questo nuovo traguardo con tutti coloro che hanno creduto nel progetto – spiegano dall’associazione – Dalla sua fondazione, nel 2024, l’associazione ha lavorato per creare spazi e momenti di aggregazione, dimostrando che i giovani vogliono essere parte attiva della comunità. Dai primi incontri informali fino agli eventi di grande partecipazione come le gite fuoriporta e le serate culturali, il percorso di Andora Giovani è stato segnato da entusiasmo e voglia di fare. Ora, grazie all’impegno dei suoi membri, alla collaborazione con altre realtà del territorio, e alla disponibilità del Comune di Andora che ha concesso gli spazi, l’associazione può finalmente contare su una sede fisica, un punto di riferimento stabile per il futuro”.

