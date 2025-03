Pubblica assistenza della Spezia in Fiera: “Giornate impegnative, occasione importante per stare in mezzo alla gente”

Decine di interventi per la Pubblica assistenza della Spezia durante la tre giorni della fiera di San Giuseppe. L’Ente ha presidiato con una postazione nei pressi di Largo Fiorillo, numerosi militi hanno pattugliato anche a piedi l’intero percorso fiera.

Il polo e la breve distanza dall’allestimento del 118 hanno creato un punto sanitario di primo intervento di grande utilità pubblica. E’ il caso di un giovane che si è presentato con una piccola ferita alla mano non preoccupante ma necessitava una medicazione. In quel contesto, la ragazza che lo accompagnava è svenuta e la vicinanza del personale del 118 ha permesso di prestarle le cure adeguate. Tra le attività svolte dalla Pubblica assistenza della Spezia anche il soccorso di almeno due persone anziane inciampate in Piazza Europa.

