Rapallo: Macera, no ai tre progetti di riqualificazione; ma aperti a nuove proposte

Il Consiglio comunale ha bocciato le tre proposte di riqualificazione della zona stadio Macera presentate da “Immobiliare Chiavarese”, “Esselunga” e “G-7”; le prime due con previsione di insediamento di supermercati e la terza di soli posteggi e negozi di vicinato. Pratiche lasciate in eredità alla nuova giunta dall’amministrazione Bagnasco. L’architetto Andrea Bacigalupo, dirigente del Comune, ha spiegato nel dettaglio e comparato le tre proposte di “finanza di progetto” che prevedevano una concessione novantennale. Ha inoltre spiegato i motivi per cui due progetti confliggono con il piano del commercio, piano urbanistico che avrebbe richiesto una variante, a quello della viabilità; tenendo presenta la vicinanza del torrente Boate (zona gialla). E’ stato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Giorgio Tasso a spiegare i tre no: sia per l’insediamento di supermercati, decisione per altro annunciata in campagna elettorale; per la lunghezza della concessione richiesta, per il piano economico finanziario. Tasso però ha anche spiegato che la mancanza di posteggi in città, potrebbe far approvare nuove proposte; apre alla “manifestazione di interesse”. Il professor Mario Alberto Quaglia ha inquadrato i progetti sotto il profilo giuridico, sottolineando che i privati avrebbero utilizzato spazio pubblico e che la richiesta di una concessione di 9oanni (in caso di 92) era eccesiva. Sconsiglia di negoziare modifiche ai progetti.

Gaia Mainieri ritiene in ogni caso assurda la soprelevazione dello stadio e che un progetto deve essere buono e bello; Andrea Carannante dice che doveva essere il Comune a studiare un progetto ritenuto consono e a proporre poi una gara per attuarlo. Pier Giorgio Brigati ha detto che zona va migliorata e che si poteva arrivare ad una contrattazione per ottenere un beneficio pubblico e concessione più breve. Concetti ripresi anche da Francesco Angiolani che sottolinea che deve essere il Comune a decidere cosa realizzare e bandire una “manifestazione di interesse”. Andrea Annichiarico si chiede come mai, se i progetti non erano conformi, sono state chieste integrazioni? E auspica, ripartendo dalla proposta del G-7.

