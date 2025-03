Recco: “Trasformiamo l’ex fabbrica di campane in un tempio della cultura”

E’ in corso a Recco una petizione per chiedere al sindaco Carlo Gandolfo di trasformare l’ex fabbrica di campane Terrile, oggi di proprietà della famiglia Trebino (orologi da torre), in tempio della cultura. L’edificio, lungo la statale 333, è in vendita da circa tre anni. L’idea centrale è quella di trasformarlo in un centro che possa ospitare mostre d’arte, conferenze, incontri culturali, concerti, recital. Si chiede in sostanza al sindaco di sondare la proprietà e farsi promotore e garante del progetto. Sulla scia di quanto avviene per il teatro Cantero a Chiavari, si potrebbe suggerire una collaborazione con la proprietà per creare una fondazione pubblico privata con il Comune che dovrebbe essere il regista dell’iniziativa. C’è anche il timore che l’edificio possa ospitare un supermercato che contribuirebbe ad uccidere tanti negozi. L’ambiziosa idea del tempio culturale piace; certo occorrere convincere la proprietà o trovare i fondi per acquistare l’ex fabbrica; senza contare che esiste già la sala polivalente gestita dal Comune.

