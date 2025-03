Savona. “Il mare d’inverno nelle Albisole”, evento organizzato in sinergia tra i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina con l’obiettivo di sensibilizzare sulla salvaguardia dell’ambiente marino, si è svolto dal 10 al 13 marzo.

Assonautica ha partecipato con entusiasmo, vivendo l’evento come un’occasione per divulgare azioni positive rivolte al territorio in difesa dell’ecosistema marino e per favorire l’approccio al mondo della nautica da parte delle nuove generazioni.

» leggi tutto su www.ivg.it