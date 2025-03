Sanità, Cigliutti (UGL): “Case di Comunità senza personale, nel 2024 solo il 3% attive”

Liguria. “I dati forniti dall’Agenas nel report sui risultati del monitoraggio Dm 77/2022, quello che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo della Medicina territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, mostrano un quadro di desertificazione dell’assistenza di prossimità. Evidentemente il grido d’allarme che da tempo abbiamo lanciato è rimasto inascoltato se è vero che alla fine del 2024 sono state 485 le Case di Comunità con almeno un servizio attivo sulle 1.717 previste, vale a dire il 28% rispetto a quanto pensato”, lo dichiara il Segretario Provinciale UGL-UTL di Savona.

“Entrando nel dettaglio i dati – spiega – sono deprimenti perché le Case di Comunità hub, con tutti i servizi obbligatori attivi e con la presenza del personale medico e infermieristico in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e quelle spoke in funzione 12 ore al giorno per 6 giorni a settimana, sono state appena 46 ovvero un misero 3% sul totale previsto. Per completare il quadro drammatico sono 118 le Case di Comunità dotate di tutti i servizi obbligatori però senza la presenza di medici e infermieri. Mentre gli Ospedali di comunità con almeno un servizio attivo sono 124, su un totale di 568 strutture previste, circa il 22% del totale. Avviare strutture per la sanità territoriale senza avere la possibilità di utilizzarle a pieno regime per la mancanza di personale al proprio interno è semplicemente assurdo. E così la tanto attesa barriera che dovrebbe allentare la pressione sugli ospedali e garantire ai cittadini assistenza e cure in vicinanza è un puro miraggio nel deserto di un SSN sempre più in affanno”.

» leggi tutto su www.ivg.it