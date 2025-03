‘Santa’: “Casa del Pensiero” il 21 marzo parte la 4^ edizione

Da Comunicazione Teatro Ipotesi

Parte venerdì 21 marzo a Santa Margherita Ligure il primo seminario della Casa del Pensiero 2025. Tredici studenti dell’Università di Genova provenienti da Lettere, Fisica, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Diplomatiche e dal Conservatorio “Paganini”, incontreranno, per tre giorni interi, la scrittrice e giornalista iraniana Farian Sabahi. Insieme dialogheranno sul tema della donna nelle diverse società. Punto di partenza sarà la donna in Iran che vive tra mille e una contraddizione. “Non sempre i vostri giornali scrivono che a Teheran il livello di istruzione è tra i più alti dell’Asia.” Scrive Farian Sabahi. “La scuola è gratuita e obbligatoria fino ai quattordici anni. I bambini e le bambine vanno a scuola, non passano le giornate a tessere tappeti, il lavoro minorile è vietato. All’università, due matricole su tre sono donne. Nel 2006 il governo ha imposto le quote azzurre, per dare uguali opportunità ai ragazzi nelle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Farmacia.”

