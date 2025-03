Schiacciato da un blocco di cemento: operaio in shock room

Un operaio è stato ricoverato d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia dopo essere stato colpito da un blocco di cemento. I fatti risalgono alle 10 di questa mattina e la dinamica è in fase di accertamento. Stando a quanto appreso l’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto al blocco mentre si trovava in un cantiere, in Via Cappuccini a Sarzana. Sul posto sono arrivati l’automedica del 118, la Pubblica assistenza di Sarzana e i Vigili del fuoco. Il lavoratore avrebbe riportato sospette fratture al bacino, è stato liberato e trasportato d’urgenza in ospedale e trattato in shock room.

