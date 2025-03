Sequestrò la compagna dopo averla violentata e minacciando di dar fuoco alla casa: 29enne condannato a 8 anni

Genova. Aveva violentato la convivente, nella cui abitazione si era installato nonostante i tentativi di lei di mandarlo via, e l’’aveva sequestrata in casa per tutta la notte, impedendole di chiedere aiuto e prendendola a calci e pugni ogni volta che si avvicinava alla porta di casa finché la mattina lei non era riuscita a fuggire da quell’inferno chiedendo aiuto al fratello.

Quando la polizia con l’ausilio dei vigili del fuoco era entrata nell’appartamento lo aveva trovato cosparso di alcol, con lui che dal poggiolo minacciava di dar fuoco a tutto. Solo con fatica i poliziotti delle volanti erano riusciti a bloccarlo ed arrestarlo.

