Genova. Sono entrati all’Ikea, hanno riempito il carrello di oggetti per un valore di circa mille euro e poi sono usciti dallo store senza pagare. Ad aspettarli fuori però c’era la polizia, che li hanno bloccati.

È successo martedì mattina. In manette sono finiti due cittadini romeni, un uomo di 41 anni e una donna di 43, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Per lo stesso reato sono state denunciate anche due genovesi di 42 e 35 anni.

