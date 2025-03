Skymetro, svelato il nuovo progetto: costerà 585 milioni, arrivo a Ponte Carrega nel 2030

Genova. Calano i veli sull’ennesima versione del progetto Skymetro che il Comune porta conferenza dei servizi pur non avendo ancora incassato il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L’ultima variante, denominata P4 nei documenti tecnici e fornita di molti nuovi render, prevede – come anticipato – la demolizione dell’istituto Firpo-Buonarroti a Marassi per risolvere il rebus dell’attraversamento del Bisagno e la suddivisione in due lotti funzionali, il primo da Sant’Agata a Ponte Carrega, il secondo fino a Molassana con stazione intermedia a San Gottardo. I costi per realizzare l’intera tratta vengono quantificati in 585 milioni di euro, quasi il 50% in più rispetto ai 398 milioni finanziati dal ministero dei Trasporti. Ma le novità sono numerose.

Corsa contro il tempo per il via libera

