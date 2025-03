Turismo: “Torrenti-discariche; mare e spiagge invase da rifiuti. Sconcio da risolvere alla radice”

Benissimo indire incontri tra sindaci per risolvere problemi comuni o per partecipare a riunioni convocate, ad esempio, da assessori regionali. Ma un conto è parteciparvi passivamente, un conto guardare ai reali problemi e non accontentarsi di parole e promesse. Per altro per tanti amministratori l’obiettivo è soprattutto assumere decisioni che, più che risolvere le tematiche alla radice, facciano crescere la loro popolarità.

» leggi tutto su www.levantenews.it