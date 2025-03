Verde pubblico, Montefiori interroga l’amministrazione sulle condizioni degli alberi in Viale Garibaldi

La questione della manutenzione del verde pubblico in città torna al centro del dibattito politico. Il consigliere del Partito Democratico Andrea Montefiori, infatti, ha presentato un’interpellanza all’amministrazione comunale in merito alla situazione critica di viale Garibaldi, dove negli ultimi anni sono stati abbattuti numerosi platani senza che vi fosse una sistematica ripiantumazione.

Montefiori sottolinea che le poche nuove piante messe a dimora lungo il viale si trovano in uno stato di degrado: alcune sono seccate, mentre altre non si sono sviluppate adeguatamente, probabilmente a causa della scarsa manutenzione. Inoltre, i sostegni predisposti per proteggere le giovani essenze risultano danneggiati e inefficaci, compromettendo ulteriormente la crescita delle piante.

