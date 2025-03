Ad Arenzano e Voltri la Coppa Italia di Orienteering. Allenamenti nello Spezzino

Sono state presentate questa mattina le due prove di Coppa Italia che sabato 29 ad Arenzano e domenica 30 a Voltri inaugureranno la stagione agonistica nazionale della FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento. La manifestazione è curata dal “Comitato Genova 2026” (la stessa associazione che organizzerà la Coppa del Mondo di Orienteering nel 2026) ed è inserita nel palinsesto di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport 2025”.

L’Orienteering è un movimento sportivo che in Italia conta 160 società sparse su tutto il territorio nazionale ed è presente a livello internazionale in tutti i continenti. Praticato su vari tipi di terreni (dai boschi ai parchi, passando per montagna e centri storici), lo sport prevede che il concorrente, con l’ausilio di una cartina molto particolareggiata e di una bussola, scelga a sua discrezione il miglior percorso che gli possa permettere di arrivare nel minor tempo possibile al traguardo, transitando per una serie di punti di controllo che vanno raggiunti nell’ordine stabilito. “Si tratta di un evento che darà grande visibilità alla Liguria e alla stessa disciplina, molto diffusa in altre regioni e soprattutto all’estero, dove è addirittura materia scolastica obbligatoria – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Oltre ai percorsi per gli agonisti, gli organizzatori ne hanno previsti alcuni anche per chi volesse avvicinarsi per la prima volta all’orienteering. Questo sport, che per sua natura si pratica all’aria aperta e coinvolge appassionati di ogni età e abilità, è perfettamente in linea con gli obiettivi di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’”.

La Coppa Italia 2025 di Orienteering si articolerà in due prove: sabato 29, con partenza alle ore 15 nel centro di Arenzano, e domenica 30, con partenza dalle ore 10 a Genova Voltri. La manifestazione vedrà coinvolti i migliori atleti “Elite” da tutta la penisola, coinvolgendo agonisti di tutte le fasce d’età fino agli 80anni; in totale, parteciperanno oltre 600 atleti da 17 paesi del mondo. Sotto la guida del direttore tecnico Alessio Tenani, il Comitato Genova 2026 Asd organizzerà per tutta la settimana precedente alle gare degli allenamenti dedicati alle vare squadre internazionali, che si terranno in otto località della provincia della Spezia.

