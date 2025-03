A che punto è l’iter di approvazione del piano antenne e se ci sono problemi che hanno ritardato la presentazione per l’approvazione. È quanto chiede in un’interpellanza la consigliera comunale di Sarzana Protagonista Sabina Ambrogetti che più di un anno fa – febbraio 2024 – aveva presentato un’analoga interrogazione per conoscere lo stato del procedimento. “Ad oggi – sottolinea – non è avvenuto nulla di quanto detto dall’assessore Ponzanelli in sede di risposta scritta ed è trascorso un anno da quando si annunciava la presentazione del piano in Consiglio Comunale entro l’estate. Al momento – conclude – non si conosce lo stato dell’iter di approvazione”.

L’articolo Ambrogetti: “Che fine ha fatto il piano antenne?” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com