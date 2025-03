Approdata alla Spezia “Life Support”, nave di Emergency con a bordo 35 migranti

La nave di Emergency “Life Support” ha attraccato nel porto della Spezia, in Calata Paita. A bordo 35 migranti tratti in salvo in acque internazionali, nella zona search and rescue libica, originari di Sudan, Sud Sudan e Tunisia. Ad accoglierli in banchina la Caritas, la Croce Rossa, personale della questura, mediatori. Come in analoghe occasioni, forze della sinistra e realtà del mondo associativo hanno dato vita a un presidio di benvenuto dal faro cittadino (iniziativa promossa da Cgil, Arci, Anpi, Amnesty International La Spezia, Buon Mercato, Mediterraneo, Circolo Pertini, Leali a Spezia/AVS, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Italia Viva, Federconsumatori, Circolo Operaio, Compagno è il mondo, Rete Pace e Disarmo La Spezia e Rete per la Pace Sarzana). Articolo in aggiornamento

