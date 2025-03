Approvata in via definitiva la legge a tutela delle vittime di cedimenti infrastrutturali

Roma. “Oggi possiamo dire con orgoglio che la tutela per le vittime di cedimenti infrastrutturali è finalmente legge dello Stato. Con l’approvazione definitiva, l’Italia si dota di uno strumento concreto di solidarietà sociale che introduce benefici per le vittime di cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali e autostradali di rilievo nazionale”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

La normativa che riconosce la “responsabilità in solido” dello Stato rispetto agli incidenti causati dalla mala gestione delle opere pubbliche, a partire dalla progettazione fino alla manutenzione, e prevede una serie di risarcimenti per i famigliari e persone affini alle vittime: coniugi, figli, fratelli e sorelle, oltre che parenti e relativi che “risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento”.

