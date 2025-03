Christian Venzano confermato segretario generale Fim Cisl Liguria

Genova. Christian Venzano è stato eletto segretario generale della Fim Cisl Liguria al termine del XII congresso della federazione dei metalmeccanici della Cisl che si è svolto a Genova, alla presenza del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e del segretario nazionale Fim Cisl Valerio D’Alò.

Per Venzano si tratta di una conferma, in segreteria insieme a lui eletto e confermato Simone Mara: “Abbiamo eccellenze che danno lustro alla Liguria e a tutta l’Italia come l’ex Ilva, Piaggio Aerospace, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare e Ansaldo Green Tech che sono la risposta per il fabbisogno energetico del paese e deve essere costituito un polo dell’energia a Genova per le alte competenze che ci sono in materia, e Leonardo deve cogliere tutte le opportunità di crescita del lavoro e dell’occupazione in Liguria e per questo va mantenuto il sito di via Hermada – ha spiegato Venzano durante la sua relazione – e stiamo lavorando per costruire un futuro importante. L’industria ligure deve ripartire da qui con la consapevolezza che ci sono settori che però stanno soffrendo come l’automotive, dove stiamo lavorando intensamente.

